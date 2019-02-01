ТОП онлайн-казино 2022 года
Рейтинг онлайн-казино — это то, над чем мы работаем особенно усердно и долго. Первые строчки нашего белого списка занимают только проверенные и достойные интернет-казино. Безупречная репутация и безопасность — это то, что для нас важно в первую очередь. Списки топ-100 лучших казино могут существенно отличаться друг друга на разных информационных сайтах. Порой одно и то же казино может занимать верхние строчки рейтинга на одном сайте и нижние — на другом. И это вполне нормально. В нашем рейтинге онлайн-казино мы собрали только те онлайн-заведения, которые, по нашему мнению, отвечают высоким уровнем безопасности, надежности и честности. Мы никогда не станем рекомендовать заведение с плохими отзывами игроков и без лицензии, поэтому здесь вы можете выбрать хорошее онлайн-казино, насладиться игрой в лицензионные слоты, а также вывести средства в случае выигрыша.
Как много времени мы на это тратим
На изучение одного казино мы тратим примерно 20 часов. В случае если у казино внушительный послужной список, времени на его изучение может уйти гораздо больше. Все потому, что мы узнаем о заведениях абсолютно все: анализируем форумы, убеждаемся в объективности жалоб, изучаем посреднические сайты и обзоры.
Наша цель — собрать о casino достоверную информацию и дать ему ту оценку, которую он заслуживает.
Как выбрать честное онлайн-казино
Безусловно, выбрать для игры действительно безопасное и честное онлайн-казино — задача не из легких, так как существует слишком много недобросовестных заведений, работающих без лицензии. Они, как правило, обманывают игроков и часто не выплачивают выигрыши. Сегодня в Рунете их настолько много, что выбрать честное онлайн-казино самостоятельно практически невозможно. Именно поэтому мы создали собственный рейтинг онлайн-казино, которые, по нашему мнению, работают честно. При создании рейтинга проверенных интернет-казино мы учли множество моментов. Мы считаем, что топ онлайн-казино должны обладать следующими качествами:
Принимать игроков из вашей страны.
Если вы выиграете в онлайн-казино, которое не принимает игроков из России, то в этом случае учетную запись заблокируют, а деньги не выплатят. Поэтому рекомендуем тщательно изучить условия онлайн-казино еще до начала игры, чтобы избежать возможные неприятные ситуации;
Работать по лицензии
Играйте только в лицензионных казино. Документ должен быть выдан уважаемым лицензирующим органом. Настоятельно рекомендуем запросить лицензию у оператора казино или найти соответствующий документ на официальном сайте казино еще до начала игры. Помните, что играть в казино, которое работает без лицензии, небезопасно;
Иметь отличную репутацию
Не поленитесь и выделите время на изучение нескольких рейтингов онлайн-казино в нескольких источниках. Выбирайте только лучшее онлайн-казино, которое занимает верхние строчки сразу в нескольких списках. Если несколько информационных сайтов считают, что данное игровое казино достойно верхних строчек, то это о многом говорит;
Предлагать большой ассортимент игр
Если казино предлагает всего несколько игровых автоматов, то это говорит о том, что оно не нацелено на долгую работу с игроками, следовательно, играть здесь небезопасно. Более того, нередки случаи, когда такие казино оказываются «однодневками». Хорошее интернет-казино на деньги предложит широкий выбор игр и удовлетворит запросы даже самого заядлого игрока;
Много зарабатывать
Да-да, это не должно вас пугать. Высокие доходы заведения говорят о том, что у казино есть деньги и оно в состоянии выплатить игроку крупный выигрыш, что очень важно. Нередки случаи, когда игрок срывает крупный куш в новом виртуальном казино, а казино заявляет, что такая крупная выплата ему не по карману. Поэтому не лишним будет навести справки о доходах выбранного казино;
Решать жалобы игроков
Честные онлайн-казино взаимодействуют со своими игроками и всегда стараются решить их проблемы. Если казино никак не реагирует на сообщения игрока о возникших проблемах и не принимает участие в их решении, то это говорит о низкой заинтересованности заведения в своих игроках. Топ онлайн-казино с хорошей отдачей и бонусами вы найдете в нашем списке.
Это лишь некоторые критерии, которые мы учитываем при создании рейтинга. Если мы узнаем, что какое-либо заведение перестает соответствовать данным критериям, мы убираем его из нашего белого списка казино с хорошей репутацией.
Чем полезен наш рейтинг
Нередки случаи, когда игрок сыграл в определенном казино в рулетку, выиграл некоторую сумму денег, но ему отказали в выплате. Можно сказать, что его просто обманули. Мы создали рейтинг самых популярных онлайн-казино для того, чтобы с вами такого не случилось.
Что мы учитываем при составлении рейтинга казино
Для нас важно все! Но есть критерии, которые особенно важны для того, чтобы заведение попало в ТОП 5 онлайн-казино.
Во-первых, наша команда тщательно изучает отзывы игроков. Кто если не игроки расскажут о казино всю правду? Играть самим — плохая идея, ведь нам пришлось бы играть на реальные деньги в каждом казино, а их сотни тысяч! Единственная сложность заключается в том, что выяснить объективность жалоб. Нередки случаи, когда игроки жалуются безосновательно или на эмоциях, поэтому при создании списка ТОП-10 лучших казино мы не просто учитываем отзывы, а разбираем каждый случай.
Во-вторых, мы обращаем внимание на количество посетителей. Если у официального сайта казино высокий трафик, то это говорит о его популярности среди игроков. Плохое казино не будет пользоваться таким спросом.
В-третьих, для нас важно качество работы службы поддержки. Если у игрока возникнут какие-либо сложность, ему должны помочь. В наш ТОП онлайн-казино на реальные деньги попадают только те казино, которые прошли нашу проверку на качество работы операторов.