Что мы учитываем при составлении рейтинга казино

Для нас важно все! Но есть критерии, которые особенно важны для того, чтобы заведение попало в ТОП 5 онлайн-казино.

Во-первых, наша команда тщательно изучает отзывы игроков. Кто если не игроки расскажут о казино всю правду? Играть самим — плохая идея, ведь нам пришлось бы играть на реальные деньги в каждом казино, а их сотни тысяч! Единственная сложность заключается в том, что выяснить объективность жалоб. Нередки случаи, когда игроки жалуются безосновательно или на эмоциях, поэтому при создании списка ТОП-10 лучших казино мы не просто учитываем отзывы, а разбираем каждый случай.

Во-вторых, мы обращаем внимание на количество посетителей. Если у официального сайта казино высокий трафик, то это говорит о его популярности среди игроков. Плохое казино не будет пользоваться таким спросом.

В-третьих, для нас важно качество работы службы поддержки. Если у игрока возникнут какие-либо сложность, ему должны помочь. В наш ТОП онлайн-казино на реальные деньги попадают только те казино, которые прошли нашу проверку на качество работы операторов.